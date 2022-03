SEM angaria fundos para a resistência ucraniana com jantar especial

Chefs, cozinheiros e várias pessoas do sector preparam uma série de refeições com o intuito de ajudar a Ucrânia.

Atento ao mundo, como tem sido desde que abriu portas em Alfama com o compromisso de seguir uma política de desperdício zero, o SEM de Lara Espírito Santo e George Mcleod vai preparar um jantar na próxima semana, a 9 de Março, com o objectivo de angariar fundos para a resistência ucrâniana.

O menu de degustação, que pretende celebrar a gastronomia ucraniana, terá seis pratos e será servido tanto no restaurante como no wine bar, na porta ao lado. O preço é de 50€ por pessoa (sem bebidas) e o valor reverterá na totalidade (e não só os lucros) para a Phoenix Wings, uma organização que presta auxílio aos exércitos civis que estão no terreno, desde material de primeiros socorros a apoio psicológico, até capacetes e coletes, explica a publicação do restaurante no Instagram.

A reserva é aconselhada e tem de ser feita através do site do SEM.

Supper clubs solidários

Também no Instagram, André Cabrita, chef que se tem destacado por organizar jantares privados e alguns pop-ups, especialmente no Norte do país, lançou a ideia de se angariar fundos, através de eventos gastronómicos, para ajudar a crise humanitária na Ucrânia. “Aquilo que quero fazer acontecer é promover supper clubs solidários cuja receita reverte, na sua totalidade, para ajuda humanitária. Agora, na Ucrânia, repito, mas a qualquer momento, noutro qualquer lugar. A gastronomia será o pivot destes eventos, o foco a ajuda humanitária sem discriminação de nenhum tipo”, explica o chef, que criou um formulário online para todos aqueles que se queiram juntar.

A ideia, expõe, é organizar jantares inspirados na cozinha tradicional ucraniana, “partindo do receituário da autora ucraniana radicada em Londres Olia Hercules, cujo irmão, um civil, que se encontra em campo a defender a sua comunidade das tropas russas, e que apelou a donativos para aquisição de capacetes e coletes anti-bala”.

“Com esta série de eventos gastronómicos será dada às pessoas que neles se inscreveram a possibilidade de conhecerem uma gastronomia pouco divulgada e de desfrutarem de uma refeição comunitária com novos sabores, preparados pelos chefs e cozinheiros que se queiram juntar à iniciativa.”

André Cabrita está agora a reunir uma comunidade e promete novidades em breve.

+ Como ajudar a Ucrânia agora