KBueno Steakhouse, “uma marina, sol, e um conceito com boas carnes” grelhadas em Cascais

Os diferentes cortes de carne, maturadas ou não, com molhos e acompanhamentos à escolha, estão em grande no KBueno, recém-chegado à Marina de Cascais.

Quem a viu e quem a vê. Durante muito tempo ignorada pelos cascaenses, após um curto período inicial de alguma agitação nocturna, a marina de Cascais é hoje um local simpático, movimentado e sempre com novidades. A última chama-se KBueno Steakhouse e aposta maioritariamente nas carnes grelhadas, embora também tenha opções para outros regimes alimentares. “Trabalhamos com carnes maturadas, carnes muito boas, e esse é o nosso prato mais consumido” explica o proprietário, Carlos Rodrigues, de 60 anos. “Depois temos outros pratos, acima de tudo para dar um equilíbrio [à carta] e conseguir satisfazer as pessoas que não querem carne – podem comer umas ostras, podem comer um salmão, um atum”, acrescenta.

Decorado em tons de verde e madeira e com motivos tropicais, o KBueno Steakhouse conta com 62 lugares no interior e mais 150 na esplanada com vista para o mar. “Penso que o facto de ter vivido bastante tempo na cidade de Miami influenciou-me bastante. Isto é muito típico na cidade de Miami: uma marina, sol, e um conceito com boas carnes, mas também um pouco de marisco e peixe”, afirma, sublinhando ter residido no estrangeiro a maior parte da sua vida e ter viajado pelo mundo todo por motivos profissionais.

Na carta, que reflecte em parte o percurso internacional de Carlos, encontra entradas como ostras com picle de maçã verde e malagueta (2,90€), thai salad, um mistura de pepino, pimentos, cenoura, laranja, coentros e hortelã (6,90€), as clássicas chicken wings, asas de frango com molho agridoce picante (6,90€), presunto de bellota, servido com pão e azeite (19,00€), e tártaro de atum e abacate (10,90€).

Quanto aos pratos principais, os diferentes cortes de carne são, como Carlos já tinha avisado no começo, a maior aposta do KBueno e lá encontra vazia (19€/ 250gr), picanha (18€/ 250gr), entrecôte (20€/ 250gr), lombo (200gr/ 26€), chuletón (78€/ Kg) e t-bone (76€/ Kg), servidos com tomate assado, marmelada de pimentos e molho à escolha (romesco, blue cheese, chimichurri, maionese de trufas ou mostarda). Para juntar à carne, há vários acompanhamentos à disposição, como por exemplo batatas fritas steakhouse (4,50€), arroz à caçador (5,00€, com bacon, cenoura e cogumelos) ou caesar salad (10€).

Para quem prefere peixe, conte com tataki de atum (16,00€), salmão e camarão tigre grelhados (18,00€ – 32,00€). Já os vegetarianos ficarão satisfeitos com a beringela laqueada na brasa, com manteiga de amendoim, soja, lima e mel (12,90€) ou o hambúrguer veggie, com molho picante de tofu e rúcula, e acompanhado de batatas fritas (14,00€). Por último, no campo das sobremesas, damos novamente a volta ao mundo, com inúmeras opções que vão do coulant de chocolate e do crème brûlée ao New York cheesecake, e da panna cotta às frutas tropicais.

K Bueno. Marina de Cascais. 21 589 0202. Seg-Dom 12.30-00.00.

