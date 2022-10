Na boutique de Fernando Semedo só há uma coisa no menu: “O melhor bolo de bolacha do mundo”

O chef Fernando Semedo abriu, em São Bento, a The Cookie Cake, um pequena loja onde só se come bolo de bolacha.

O bolo de bolacha nunca foi o seu “bolo de eleição”, mas é com ele (e por causa dele) que o chef Fernando Semedo – um cozinheiro com mão para a doçaria e não um pasteleiro, como sempre frisa – abriu a The Cookie Cake, uma boutique em São Bento, com uma montra imprópria para gulosos. Por lá come-se o bolo à fatia, que pode depois ser acompanhado com café ou até com espumante.

“A receita foi criada em 2016, quando inaugurei o Villa Saboia, do Lourenço Ortigão [actor]. O bolo favorito dele é o bolo de bolacha, então comecei a trabalhar numa receita minha”, conta o chef, que também passou pelas cozinhas do The Decadente, do Gin Lovers e do antigo Largo, de Miguel Castro e Silva. Foi o bolo, porém, que acabou por lhe trazer a fama. “Comecei com uma brincadeira. Dizia que era o melhor bolo de bolacha do mundo”, revela. “Até alguém me apresentar o contrário, este é mesmo, para mim, o melhor bolo de bolacha que está no mercado. E se digo que é o melhor bolo de bolacha de Portugal, é do mundo, porque o bolo de bolacha é nosso”, brinca o chef.

Mariana Valle Lima

Anos depois, e após uma participação no reality show Big Brother Famosos, eis que chega “finalmente” a loja física. No pequeno espaço, onde cabem onze pessoas divididas entre duas mesas e um balcão, a montra recheada de bolo de bolacha – inteiros ou em potes para take-away – salta logo à vista. A parede, com uma ilustração do artista Filipe Carvalho, também merece atenção, com grãos de café e outros ingredientes fundamentais do bolo ali representados. A complementar tudo isto, um cão de loiça à porta a homenagear o seu animal.

Mariana Valle Lima The Cookie Cake

Na boutique, é assim que Fernando Semedo gosta de chamar a este espaço, só tem, então, uma opção à escolha: a fatia bastante generosa de bolo de bolacha (4,5€). A receita é secreta, garante o chef, mas sabemos que leva cacau e um crumble de bolacha Maria por cima – algo que não é muito comum. “O bolo tem três camadas de bolacha e três camadas de creme. Se eu comer o bolo tal e qual como ali está, sem o crumble, é muito creme para a quantidade de bolacha que tem. O crumble vem completar a falta de bolacha e vem dar textura”, detalha Fernando Semedo.

Mariana Valle Lima

O melhor é acompanhar a fatia com uma bebida quente, como o cappuccino (2,6€), o galão (2,5€) ou o café gelado (2,6€), preparadas com o café Delta, o mesmo café que é utilizado na confecção do bolo; ou com um espumante Paço do Duque (4,5€-5,5€, o copo ou 11€-12€, a garrafa). Para levar o bolo para casa há vários tamanhos: o grande (25€), o médio (17€), ou o copo (5,5€). É ainda possível comprar um saco de crumble (3,5€) para adicionar ao bolo ou para substituir a granola, por exemplo.

O The Cookie Cake acaba de abrir, mas Fernando Semedo já deixou escapar alguns dos seus planos para o futuro. “A ideia é, para o ano, abrir um The Cookie Cake no Porto”. Também está nos planos um restaurante. “No espaço de dois anos, ou um ano e meio, conforme as coisas correrem, quero entrar novamente no mundo da cozinha e explorar aquilo que eu amo fazer, que é a cozinha portuguesa”, remata.

Rua da Cruz dos Poiais 79 (São Bento). Ter-Sáb 11.00-19.00

