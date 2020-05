Kids Market deixa Cavalariças do Pestana Palace e faz primeira edição online

Os mercados estão em pausa fisicamente, mas há um movimento de migração para o online a que todos estão a aderir – o Kids Market é mais um. Acontece a 6 e 7 de Junho.

Estava marcado para 28 e 29 de Março, mas a pandemia pôs um travão nos eventos e o Kids Market já não vai ocupar as Cavalariças do Pestana Palace como habitual. Filipa Cortez Faria, organizadora e autora do blogue Filipa Lifestyle and Nutrition, encontrou no online a solução para manter o mercado, fazer com que chegasse a todos e continuasse a apoiar as marcas.

“Mais do que nunca devemos consumir o que é nosso, investir em produtos e marcas portuguesas, para que possamos ultrapassar esta nova realidade em bom”, refere Filipa numa publicação no Instagram. Nesta edição especial pode encontrar colecções para mulher, criança e para a casa, com descontos e lançamentos exclusivos de algumas marcas. Os portes de envio serão gratuitos ao longo dos dois dias, tanto para envios nacionais como internacionais.

A Xicalarica, Wearable, Louca Paixão, Sute Jewerly, Cutxi Kids, Our Sins, For You Jewerly, Jaybee Jewerly ou a TIWI são algumas das marcas que vão estar por lá. Ao longo dos próximos dias, Filipa anunciará no Instagram os moldes em que decorrerá o mercado, assim como todas as marcas envolvidas.

