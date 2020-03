Prepara-se para o Verão no Kids Market com mais de 70 marcas portuguesas

Já está a pensar no Verão? Se começa a olhar para o recheio do armário com a devida antecedência, este mercado é para si. A 17.ª edição do Kids Market está de volta com peças exclusivas para os dias de calor. O programa inclui ainda actividades para toda a família, desde insufláveis até workshops de artes marciais.

O Kids Market, organizado pela nutricionista Filipa Cortez Faria, regressa às Cavalariças do Pestana Palace nos dias 28 e 29 de Março, para apresentar colecções de praia com novidades sustentáveis. Mas, além das propostas de moda e decoração para o Verão, terá ainda oportunidade de aproveitar dois dias de actividades completamente dedicadas à família. Entre pinturas faciais e insufláveis, teatro, música e workshops, há espaço para todos.

Mahrla, Caqui & Co, B Simple, Our Sins, Mimichic e Maria Concha são apenas seis das mais de 70 marcas portuguesas que vão marcar presença neste mercado de moda para mulher e criança. De peças exclusivas às colecções para a nova estação, as novidades de praia são a aposta desta edição, que promete trazer também a Hopiness, a Free Society e a Suuim. Numa estreia sustentável, as atenções viram-se também para a Kin Beachwear, com uma colecção cápsula feita de resíduos de plástico do oceano.

A entrada custa 1€ por adulto e a organização do Kids Market irá reverter o valor total angariado a favor da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. O objectivo é ajudar na ampliação da casa de Lisboa.

Cavalariças do Pestana Palace. Sáb 10.00-19.00 e Dom 10.00-18.00. A partir de 1€.

