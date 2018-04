Kids Music Fest: um fim-de semana para pequenos festivaleiros no Estoril

Xana Toc-Toc, Avô Cantigas e Sónia Araújo estão confirmados para o festival de música infantil que nos dias 26 e 27 de Maio invade os Jardins do Casino Estoril.

Tem tudo o que um verdadeiro festival de música tem: um palco principal, carrinhas de street food e uma zona de discoteca com DJs. Mas tem ainda mais: uma piscina de bolas, insufláveis, bubble balls e uma zona para bebés. Afinal, o Kids Music Fest é, como o nome indica, um festival para miúdos e entre os artistas confirmados estão os populares Xana Toc-Toc, Avô Cantigas e Sónia e as Profissões (projecto infantil da apresentadora Sónia Araújo).

O evento para toda a família acontece no fim-de-semana de 26 e 27 de Maio, entre as 10.00 e as 19.30, e conta ainda com a participação das Powercuff Girls e dos Fungaguinhos (banda que recria canções de José Barata Moura).

Os bilhetes diários custam 15€ e o passe para os dois dias fica por 25€. As famílias com quatro elementos podem optar pelos packs, que dão um desconto de 4,50€ (dia) ou 5€ (passe).

