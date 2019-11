Kinda Home: o mundo da decoração chegou a Oeiras com uma loja pensada por Joana Astolfi

É como uma chegada antecipada do Pai Natal – a tão esperada abertura da Kinda Home em Lisboa. Abriu no Oeiras Parque, mas em versão boutique, uma loja mais pequena e com a intervenção da artista Joana Astolfi, onde o mobiliário e decoração são o foco.

São 550m2 recheados de peças decorativas com inspiração dos quatro cantos do mundo e um conceito único: o de endless aisle, ou corredor infinito, traduzindo a coisa. Esta modalidade permite que os clientes explorem o vasto catálogo de opções que não estão expostas em loja, através de suportes físicos e digitais, com amostras de tecido, por exemplo, que são combinadas com uma tecnologia especial de ecrãs tácteis.

A nova loja em Oeiras tem uma secção dedicada ao design de interiores, com um atendimento personalizado aos clientes que precisam de assistência lá em casa e que podem tirar partido de serviços como o Projecto de Decoração de Interiores, que é feito à medida neste Design Studio. Em dez dias, entregam-lhe uma simulação do seu projecto de decoração e ainda uma lista de peças sugerida para cobrir a casa com material da marca.

Esta Kinda foi pensada em conjunto com a artista e arquitecta Joana Astolfi, que ofereceu o conceito à loja transformando muitas das peças decorativas e mobiliário em objectos de culto – há cenários suspensos do tecto para ficar de olho em todos os detalhes. “Mesas, cadeiras, tapetes, molduras, pratos, talheres, copos, entre outros objectos Kinda foram pendurados, em diversos planos, no teto da nova loja, criando uma instalação onde nada se toca e tudo parece estar a flutuar num mise-en-scene teatral que celebra o mundo Kinda”, afirma Joana em comunicado. “Brincámos com diferentes escalas e tamanhos para um efeito visual impactante e artístico”, acrescenta.

A primeira bandeira da marca em Portugal foi no Porto, com a abertura da loja Bazaar, um conceito de loja de maior dimensão, na Estrada da Circunvalação, em Novembro de 2018. Nessa altura ficou também disponível a loja online com entregas em todo o país. “Queremos ser a referência no mercado do mobiliário e decoração pela nossa oferta diferenciadora, pela a nossa identidade portuguesa e pelo foco constante no serviço que disponibilizamos ao cliente”, acrescenta John Leitão, CEO da marca.

A expansão do grupo não fica por aqui. “Esta loja é a primeira de diversas boutiques Kinda planeadas para Portugal ao longo dos próximos anos, e que virão complementar os Bazaars Kinda”, remata John Leitão.

Kinda Home Oeiras. Oeiras Parque, Piso 1. Seg-Dom 10.00-23.00. apoiocliente@kindahome.com

