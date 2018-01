KINO: o cinema de expressão alemã regressa a Lisboa

Os ciclos de cinema nunca vão ter fim e nunca nos vamos fartar de ter mais um a acontecer na cidade. A 15.ª edição da KINO - Mostra de Cinema de Expressão Alemã está a chegar ao Cinema São Jorge já no dia 18 e vai decorrer até 24 de Janeiro.

A Kino apresenta uma seleção das produções cinematográficas da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo que mais se destacaram no ano anterior. São 16 longas-metragens entre a Mostra Principal, a secção de documentários KINOdoc e uma sessão especial para famílias, onde serão apresentadas as melhores curtas-metragens de animação da secção infantil do festival DOK Leipzig, na Alemanha. Haverá ainda uma mostra para escolas com cinco filmes.

A mostra de cinema assenta em temas como a falta de comunicação e a dificuldade em manter uma relação de empatia, presente em muitos dos filmes projectados.

Wilde Maus, o primeiro trabalho de realização de Josef Hader, é o filme de abertura desta 15.ª edição, no dia 18 às 21.00, e foi uma estreia da Berlinale 2017, uma comédia sobre um crítico de música que decide vingar-se do seu chefe. A sessão de encerramento fica a cargo do filme Die göttliche Ordnung, de Petra Biondina Volpe, no dia 24 às 21.00.

As entradas custam 4€ para as sessões normais (sujeito a descontos) e para as sessões de família o bilhete de adulto é 3€ e o de criança 1€. Se pretender ver mais que um filme atire-se ao pack de cinco filmes a 15€.

