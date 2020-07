Kiss: nova digressão europeia não inclui data em Lisboa

Depois do anúncio de adiamento da digressão End Of The Road em território europeu, a banda norte-americana deixou Lisboa de fora do calendário para 2021.

Adiada devido à pandemia de Covid-19, a digressão europeia dos Kiss, que passaria pela Altice Arena no passado dia 7, foi entretanto reagendada, com datas que incluem Praga, Estugarda, Paris, Zurique ou Madrid. Lisboa ficou, contudo, fora do novo alinhamento.

Em consequência, a Everything Is New, promotora do espectáculo, anunciou através das redes sociais que o reembolso dos bilhetes pode começar a ser pedido a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de Julho.

"Todos os portadores de bilhetes para o espetáculo poderão solicitar o reembolso, no prazo máximo de 60 dias úteis, a partir de segunda-feira, dia 27 de julho, no respectivo local ou website de compra", escreve a Everything Is New.

A digressão de despedida da banda de hard rock norte-americana, que começa nos Estados Unidos a 28 de Agosto, passa por países como Brasil, Argentina, Peru, Bélgica, Alemanha, Espanha ou Itália.

