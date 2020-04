Kitchenette faz curadoria de cabaz de novas marcas de comida

Cabaz junta produtos não perecíveis de novas marcas de comida. Encomendas podem ser feitos através da plataforma Compra aos Pequenos e levantadas na Kitchenette Pop-Up Store no sábado, dia 25 de Abril.

A Menos Hub, uma comunidade que ajuda pequenos empreendedores a concretizarem as suas ideias de negócio, lançou o directório Compra aos Pequenos no dia 18 de Março, com pequenos negócios e marcas que se mantém em funcionamento. Agora, desafiou Joana Duarte, da Kitchenette Pop-Up Store, a juntar algumas dessas pequenas marcas e criar um cabaz de bens não perecíveis.

A curadoria de Joana funcionou tal e qual como na loja física que abriu em Setembro de 2019. “À semelhança do que já acontecia com os eventos na loja, esta é também uma forma de dar a conhecer projetos na área da comida e as pessoas por trás desses projetos, mas agora no digital”, explica. O primeiro cabaz tem cinco produtos de cinco marcas diferentes e é “um convite para um brunch reforçado”, diz.

Tem uma embalagem de granola de frutos secos e sementes da Cacau Cru (500g), uma garrafa de kombucha artesanal de limão e gengibre da Koji, um pack de duas cervejas artesanais com oferta de copo da Mecanica Craft Beer, um pão de fermentação lenta de 750 gramas do Filho do Padeiro e umas bolachas amanteigadas com óleo de alfazema da Baru Pastry, uma nova pastelaria que surgiu em tempos de confinamento.

O preço do cabaz é de 30€ e para além destes produtos, terá direito a vouchers para promoções exclusivas destas marcas. Um incentivo, explica Joana, “para que no futuro possam voltar a comprar directamente aos produtores”. As encomendas devem ser feitas através desta plataforma até às 22.00 de quinta-feira, 23 de Abril, e poderá depois levantar o seu cabaz na Kitchenette Pop-Up Store, em Campo de Ourique, no dia 25 de Abril, entre as 11.00 e as 13.00.

Se esta primeira edição dos cabazes com curadoria de Joana correr bem, haverá segundo cabaz e a selecção das marcas para participarem será feita através do site deste movimento #compraaospequenos. Desde que foi lançado, o directório junta já mais de 300 negócios de todos os distritos do país.



