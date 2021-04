Kitchenette já tem dois pop-ups docinhos marcados e uma mini-esplanada

A agenda de pop-ups da Kitchenette retoma com o projecto Marie-Thérèse Croquemboucherie, já no dia 23. Segue-se a Tataway, de sobremesas saudáveis, a 29.

A Kitchenette, a loja mais pequena e cor-de-rosa de Campo de Ourique, volta a receber pop-ups de projectos novos de comida esta sexta-feira, 23 de Abril, e monta uma mesinha à porta para quem não aguenta não provar logo ali. As primeiras marcas a ocupar a cozinha da loja de Joana Duarte são de sobremesas.

De 23 a 25 de Abril, entre as 11.00 e as 19.00, é Filipa quem estará à frente da loja, com os seus croquembouche, uma receita francesa com folhados de massa choux empilhados em cone. A Marie-Thérèse Croquemboucherie nasceu pela sua mão depois de ter provado o doce em Paris e se ter encantado. Muitos testes depois, deu à luz esta marca, a primeira em Portugal especializada na criação de croquembouche. Durante os três dias, vai ter torres de massa choux em três tamanhos e com vários recheios e coberturas (a partir de 29€), que pode pré-encomendar através do Instagram, caixas prontas a levar (a partir de 7,90€) e fornadas de chouquettes duas vezes por dia, às 11.00 e as 15.00.

Na semana seguinte é a vez do pop-up especial de Dia da Mãe da Tataway, uma marca de sobremesas sem açúcar adicionado, sem glúten e com opções sem lactose e vegan. No menu vão ter tartes frescas, bolos e salames adoçados com tâmaras e feitos com manteigas de frutos secos artesanais, além de uma caixa especial com um mix para oferecer às mães. A marca ficará por lá de 29 a 2 de Maio.

Com o desconfinamento progressivo, a loja retomará a sua programação mensal com curadoria de Joana Duarte. É ir estando atento às redes, onde é divulgada qual a marca seguinte e quais os especiais que estão guardados para esse dia.

