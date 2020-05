Kitchenette lança segundo cabaz com novas marcas de comida: há massa, pão ou vinho

Segunda edição da parceria entre a Kitchenette e a comunidade Menos Hub junta cinco marcas de comida. Compra deve ser feita online até quinta-feira, 14 de Maio, e levantada em Campo de Ourique.

Joana Duarte, da Kitchenette Pop-up Store, tem pesquisado novas marcas de comida e contactado algumas que já passaram pelo seu espaço em Campo de Ourique para os ajudar a divulgar o seu trabalho. O primeiro cabaz #compraaospequenos com a sua curadoria juntava produtos para “um brunch reforçado”; o segundo junta agora cinco produtos de cinco projectos diferentes para um “jantar caprichado”.

Tem uma garrafa de azeite 100% biológico da Pepe Aromas (250ml), uma embalagem de spaghetti alla chitarra, com pimenta preta e açafrão, de Alessandra Lauria (250g), uma garrafa de vinho branco dos produtores AParte, um frasco de pesto de folhas selvagens com amêndoas da Joy Food Experiences (200g) e um pão de tomate e tomilho do repetente Pão do Pastor.

O cabaz custa 30€ e deverá ser encomendado através da plataforma Compra aos Pequenos na Menos Hub até 14 de Maio. Poderá depois escolher levantar o cabaz na sexta-feira na Kitchenette Pop-Up Store, entre as 17.00 e as 19.00, ou pedir a entrega em casa.

+ 100 restaurantes com entregas e take-away especiais

+ Time In: leia aqui a revista digital gratuita







Share the story