Kraftwerk confirmados no EDP Cool Jazz

Quarteto alemão regressa a Portugal dois anos depois de terem actuado no festival NeoPop, em Viana do Castelo. O concerto no EDP CoolJazz acontece no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 31 de Julho.

Depois das actuações no Coliseu de Lisboa e Casa da Música — em 2015 —, e no festival NeoPop, em 2017, a banda de culto alemã chega agora ao EDP CoolJazz. Dia 31 de Julho, o Hipódromo Manuel Possolo recebe o concerto inserido na digressão 3-D, conceito iniciado em 2009, composto por espectáculos com animações em três dimensões, baseados na estética discográfica do grupo.

Fundada em 1970 por Ralf Hütter e Florian Schneider, a banda cresceu em estatuto nos anos 80 e é largamente considerada como pioneira da música electrónica, tendo sido instrumental na sua popularização. O uso de produção computorizada e as incursões a estilos como o electro, o hip-hop, o techno e o synthpop, inspiraram uma geração posterior de músicos. Actualmente, da formação original, Hütter foi o único elemento a manter-se, juntando-se a Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen.

Em 2018 o grupo venceu o seu primeiro Grammy (de Melhor Álbum de Música Electrónica). A caixa "3D - The Catalogue", composta por registos áudio e vídeo de concertos da digressão, editada em 2017, foi a premiada. Os Kraftwerk juntam-se assim a outras confirmações da data como Norah Jones, Benjamim e Jéssica Pina. No cartaz do EDP Cool Jazz há ainda The Roots, Jessie J, Jamie Cullum, Diana Krall e Tom Jones.

