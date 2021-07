Krow ou a liberdade de mudar de local de trabalho todos os dias

Com uma rede de escritórios de norte a sul do país, a Krow propõe um novo modelo de trabalho remoto: uma única subscrição dá acesso a várias localizações premium.

Já imaginou como seria se, em vez de ter de se adaptar ao seu local de trabalho, pudesse escolher o seu escritório em função do seu estilo de vida? É esta a proposta da Krow. Idealizada em plena pandemia, a empresa portuguesa desafia-o a descobrir uma rede de espaços premium de norte a sul do país, a que terá acesso através de uma única subscrição. Por 95€ por mês, poderá mudar de local de trabalho todos os dias, bem como usufruir de várias regalias, desde café ou chá ilimitado até acesso a experiências gastronómicas com desconto e outros benefícios exclusivos.

“Com as devidas excepções, muitos passaram a questionar o sentido de prestar trabalho em locais que pouco ou nada têm a ver com a natureza da sua actividade. Para a maioria das organizações, que durante anos procuraram desencorajar o trabalho remoto por alegada quebra de produtividade ou inadequação de meios, tornou-se tarefa quase impossível perpetuar a mesma ideia após a experiência pandémica”, diz-nos Paulo Palha, que co-fundou a Krow com a sua mulher, a actriz luso-brasileira Joana Balaguer, que também acredita que, para reter e atrair talentos, as organizações vão ter de considerar modelos híbridos de trabalho mais sustentáveis a longo prazo.

Tendo em conta a vontade quer de trabalhadores quer de empresas, a Krow é apresentada como uma alternativa ao modelo de trabalho tradicional, a partir de um único escritório e localização, mas também ao trabalho remoto a partir de casa. A ideia é, esclarece Paulo ao telefone, podermos escolher o nosso local de trabalho consoante o nosso estilo de vida, planos diários ou disposição. “Não acordamos todos os dias da mesma forma nem temos sempre os mesmos objectivos. Se precisamos de ser mais criativos, se calhar queremos ir para um sítio perto do mar. Por outro lado, se nos apetecer estar perto de pessoas, escolhemos um lounge no centro de uma cidade.”

Ao subscrever um Plano Krow (95€/mês), tornar-se-á automaticamente um membro, tendo imediatamente acesso a um conjunto de espaços em localizações premium. Entre as opções actualmente disponíveis, encontramos hotéis de referência em Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Ericeira, Mafra, Porto, Braga e Évora. Para além de café, chá e água em regime de cortesia, tem direito também a estacionamento gratuito, desconto de 20% em alimentação e outros benefícios exclusivos – por exemplo, acesso pontual ao ginásio e descontos em tratamentos de spa.

“A maior parte dos hotéis ainda não estão preparados, do ponto de vista ergonómico, para ter pessoas a trabalhar lá durante todo o dia. Mas o objectivo é que, pelo menos durante duas a três horas por dia, as pessoas se sintam confortáveis para lá estar absolutamente focadas, mas não isoladas, ao contrário do que acontece em casa”, esclarece Paulo, antes de nos falar do “manifesto das canecas amarelas”, que estão disponíveis nos vários escritórios como mais do que simples recipientes de cappuccinos apetitosos ou chás perfumados. “Quando vemos uma caneca amarela, sabemos que é de um membro, que se pode tornar um amigo ou um contacto profissional relevante.”

Em breve, a Krow deverá anunciar novas localizações, no Porto, em Lisboa e em Coimbra. Por enquanto, o foco tem estado também na apresentação às empresas de soluções especiais a partir de três colaboradores. A ideia é “libertá-las de contratos de arrendamento prolongados e dos compromissos financeiros associados”. Uma das propostas, revela Paulo, inclui dias dedicados a experiências em equipa, com pequeno-almoço de hotel, workshops e sala de reuniões para discutir resultados e definir estratégias.

