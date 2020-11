Kumo: a nova marca portuguesa de calçado para casa vai pôr-nos nas nuvens

Kumo é uma metáfora. A palavra japonesa para nuvem dá nome à nova marca portuguesa de calçado artesanal, que promete pôr-nos a andar sobre nuvens dentro de casa. Fundindo materiais, a Kumo renovou o conceito de pantufas e o resultado ficou pronto a tempo deste Inverno, em que provavelmente vamos passar muito mais tempo no nosso lar, doce lar, do que nos anos anteriores. São confortáveis, quentinhas e vêm em diferentes padrões (alguns dos quais inspirados em cidades como Berlim, Kyoto, Oslo ou Cairo). Há para adultos e crianças, para que ninguém fique triste na família.



Andreia Cunha é a ideóloga da Kumo. Aos 41 anos, depois de deixar a área em que sempre trabalhou, as telecomunicações, inspirou-se nas viagens que foi fazendo ao longo da vida e deu cordas aos sapatos para criar esta marca. E a pandemia, que aumentou as preocupações em manter limpo o espaço doméstico, até criou um contexto favorável ao seu produto. “Já começamos a ver em Portugal algumas pessoas a deixar os sapatos que usam na rua à porta das suas casas. Na entrada dos prédios, por exemplo. Os nórdicos já tinham esse hábito porque nunca entram em casa com o calçado que traz sujidade da rua”, diz Andreia. E para andar em casa com os pés bem aconchegados, sem as fugas típicas dos chinelos de Inverno, nada como umas pantufas.



As da Kumo são feitas de fibras naturais, o que que faz com que os pés estejam sempre secos; as solas são feitas à base de material reciclado e resinas, sendo maleável e antiderrapante, o que é especialmente útil para os mais pequenos. Para completar o pitch aos potenciais clientes, há a promessa de as lãs usadas – merino portuguesas – se adaptarem à temperatura da estação. A tudo isso acrescem diversos tecidos de diferentes padrões.

Para já, a marca vende apenas online, estando disponível para adultos os modelos Berlin (49,90€), 100% de algodão; Oslo (49,90€), com riscas em tons azul e branco; e Kyoto (49,90€), com as incontornáveis flores de amendoeira. Para quem prefere o modelo Original, o valor é 47,90€, e os números disponíveis vão do 35 ao 45. Para os mais pequenos, há uma edição especial de Natal (39,90€), o modelo Malé (39,90€), entre outros. Vão do 22 ao 34.

As encomendas são enviadas através de uma transportadora própria. O calçado vai dentro de um saco de algodão que serve para que as possa arrumar à entrada de casa, tal como é hábito dos nórdicos. Em breve, a marca vai lançar um modelo alusivo à Indonésia e outro relacionado inspirado na Índia, em tons rosados.

