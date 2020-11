Maria Guedes apresenta o seu primeiro mercado online: Stylista At Home

Dezenas de marcas nacionais num só mercado. Dia 1 de Dezembro, através do site, pode fazer as suas compras de Natal com desconto, poupar nos portes de envio ou ainda receber uma pequena surpresa.

Final de Novembro, início de Dezembro é altura de Winter Market Stylista, a edição de Inverno do mercado de marcas portuguesas com curadoria de Maria Guedes. No Verão houve mercado presencial, num novo e mais amplo espaço a cumprir todas as regras de distanciamento e higiene impostas pelas autoridades de saúde, mas a segunda vaga da pandemia de Covid-19 obrigou a Stylista a mudar o seu mercado para o mundo online: o Stylista at Home acontece a 1 de Dezembro.

"Este ano o mundo está virado ao contrário mas nós estamos cá, os makers/empreendedores/sonhadores estão a dar o seu melhor, estamos todos mais unidos e solidários do que nunca", escreve Maria Guedes no seu Instagram. E por mais que todos preferíssemos andar às compras ao ar livre com músicas de Natal nas colunas e vinho quente e docinhos numa mão, a partir de 1 de Dezembro todas as marcas portuguesas seleccionadas pela designer vão estar num site. "É uma espécie de pequeno directório do nacional e especial", avança.

Para mulher estarão por lá propostas de marcas como a Sienna, Le Mot, Conscious Label ou Oh Monday. Para homem, a DCK, Citadin, Fluyt ou a Embau. Para os que querem mimar os mais pequenos, a Maria do Mar e a SOSO Store tratam do assunto. No campeonato do calçado, a Zouri, a Pallas ou a La Choix vão marcar presença. Para os amantes de DIY, o Mundo de Sofia e a FLO serão algumas das opções.

Em caso de querer oferecer um presente ao amigo mais guloso, os docinhos que normalmente estão à venda em bancas do mercado físico também estão lá: a Brigadeirando, a Tea ZIVA e a Salamaria não o deixam de mãos vazias.

No primeiro dia do mercado online, a 1 de Dezembro, todas as marcas presentes estarão com ofertas especiais: pode contar com alguns descontos, portes de envio gratuitos, embrulhos bonitos. Até lá, Maria Guedes vai partilhando alguns dos produtos das marcas que vão estar presentes (para ir tratando da wishlist).

