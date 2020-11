ModaLisboa abre pop up online para promover consumo português no Natal

O papel da Associação ModaLisboa em promover o consumo em português estende-se além das edições anuais do evento. A pensar no Natal, até 24 de Dezembro estará disponível uma edição especial e online do Wonder Room, um pop up de marcas portuguesas e com curadoria da ModaLisboa.

“Compre local. Ofereça futuro” é o mote da iniciativa que arrancou esta terça, dia 17, e se vai prolongar até à véspera de Natal. O objectivo é tornar o Wonder Room numa autêntica montra digital composta por produtos personalizados ou a preços especiais, escolhidos a dedo pela organização. Há roupa, acessórios, peças de design ou sustentáveis, e pode encontrar presentes para todos.

“Os movimentos de incentivo ao consumo local, sustentável e de pequenos negócios locais multiplicam-se pelas redes sociais. Partilha atrás de partilha, conhecemos novas marcas, designers consolidados, jovens empreendedores e artistas que compõem o tecido imaterial da cultura portuguesa e que, mais do que nunca, precisam de ser divulgados. Num sector tão profundamente afectado pela pandemia, é também necessário que essa divulgação se materialize em vendas”, refere a Associação em comunicado.

O pop up está organizado por peças acompanhadas do nome do respectivo autor, sendo que depois os visitantes serão direccionados para as lojas online de cada marca. Para já há marcas e designers como HIBU, Béhen, Vicara, Zouri, Maria Pratas, Beatriz Jardinha, Constança Entrudo, Ivory Lisbon, Luis Carvalho, Ramos Cerâmica ou Opiar.

A ideia é que todas as semanas até ao fim deste Wonder Room haja novidades e novos produtos a entrar para compor ainda mais esta loja virtual.

