"La Casa de Papel": última temporada terá filmagens em Portugal

Anúncio foi feito pela Netflix, mas ainda não são conhecidos os locais onde terão lugar as gravações.

A quinta e última temporada da série La Casa de Papel terá filmagens em Portugal, revelou a Netflix. Em comunicado, a plataforma de streaming dá conta que a série terá dez episódios, com uma hora cada, e que a rodagem, que começa esta segunda-feira, 3 de Agosto, irá realizar-se em Portugal, Espanha e Dinamarca.

Manuel Claro, responsável pela Portugal Film Commission, citado pela agência Lusa, afirmou que, por agora, “por princípios de confidencialidade”, não poderia revelar mais informações.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Álex Pina, criador da série que se tornou um fenómeno mundial, revelou que esta temporada será a mais entusiasmante e que o elenco contará com duas novas caras. Os actores Miguel Ángel Silvestre e Patrick Caiado são as novas adições que deverão trazer carisma, inteligência, brilho à história e criar problemas aos planos do Professor, interpretado por Álvaro Morte.

A menção a Portugal já não é de agora. Lisboa é o nome de código da inspectora Raquel Murillo, interpretada por Itziar Ituño, depois de uma reviravolta na história. Quando se estreou em Abril, a quarta temporada foi vista por 65 milhões de contas da Netflix nas primeiras quatro semanas em que esteve disponível para streaming.

A série estreou-se em 2017 no canal espanhol Antena 3 e passou a integrar o catálogo da plataforma de streaming meses depois.

+ Entrevista a Álvaro Morte

+ Quiz La Casa de Papel

Share the story