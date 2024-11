La Liste: no ranking dos rankings, Portugal tem dez restaurantes em destaque

Portugal continua a somar e a seguir, provando que o La Liste não errou no ano passado quando nomeou Portugal como o “novo destino campeão” na gastronomia. Depois da primeira gala exclusiva do Guia Michelin, do anúncio da chegada do Guia Repsol e de uma premiação única nos The Best Chef Awards, Portugal surge agora com dez restaurantes no La Liste, que nomeia os melhores mil restaurantes do mundo, com base na compilação de milhares de publicações, centenas de guias e milhões de avaliações online. O Antiqvvm, restaurante de Vítor Matos no Porto que recebeu este ano a segunda estrela, é a novidade, enquanto o Ocean, no Vila Vita Parc, em Porches, é o melhor pontuado entre os representantes portugueses.

Mantêm-se entre os melhores do mundo – e por esta ordem: o Vila Joya (duas estrelas), de Dieter Koschina, em Albufeira; o Belcanto (duas estrelas), de José Avillez; o The Yeatman (duas estrelas), de Ricardo Costa, em Vila Nova de Gaia; o Feitoria (uma estrela), de André Cruz, em Lisboa; a Fortaleza do Guincho (uma estrela), de Gil Fernandes, em Cascais; o Alma, de Henrique Sá Pessoa, também em Lisboa; a Casa de Chá da Boa Nova (duas estrelas), do chef Rui Paula, em Leça da Palmeira; e o Il Gallo d'Oro (duas estrelas), de Benoît Sinthon, no Funchal.

Criada em França em 2015, a La Liste nasceu pelas mãos do então ministro dos Negócios Estrangeiros Laurent Fabius como resposta ao The World's 50 Best Restaurants, onde os restaurantes franceses não apareciam tanto como o país esperava que acontecesse. Se no 50 Best quem vota são peritos gastronómicos, espalhados por todo o mundo, entre chefs, jornalistas e influenciadores, a La Liste segue critérios diferentes, que acredita serem mais justos, ou independentes.

Para chegar ao ranking dos mil restaurantes, é criada uma base de dados que reúne milhares de críticas, avaliações e publicações sobre os restaurantes. Em causa estão dez mil restaurantes e 430 “guias”. “Vários milhares de chefs são convidados a dar a sua opinião sobre guias locais. De acordo com os resultados desta sondagem, cada guia recebe um 'índice de confiança', classificado de 0 (nada confiável) a 10 (muito confiável)”, lê-se no site dos prémios franceses sobre o método de avaliação. “​​Cada pontuação de avaliação é convertida numa classificação padrão, variando de 0 a 100, de acordo com tabelas de conversão específicas para cada guia”, especifica ainda. “Para cada restaurante listado, calculamos a média de todas as pontuações de avaliação padronizadas, ponderada pelo índice de confiança de cada fonte.”

Apesar dos resultados positivos, comparando com outros países, Portugal surge ainda na cauda. Espanha, por exemplo, tem 67 restaurantes listados, enquanto França conta com 111 e Itália com 98. O Reino Unido aparece com 75 restaurantes, tendo Inglaterra sido apontada como “novo destino campeão” na gastronomia. Portugal surge a par de países como o Peru, que se tem vindo a afirmar como uma potência na área e que na La Liste tem 13 restaurantes. O Brasil tem 14.

A lista completa, bem como os prémios especiais, entregues esta segunda-feira em Paris, pode ser consultada online.

