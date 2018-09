La Manita: um novo sítio para comer empanadas e alfajores artesanais

Empanadas e alfajores. O novo restaurante do food court do Tivoli Fórum, na Avenida da Liberdade, La Manita, dedica-se à produção artesanal destes pastéis e bolachas sul-americanos com três tipos de massas diferentes e muitos recheios à escolha.

Con las manos se hacen, con las manos se comen. José Maria Trigoso, responsável da marca, afiança que são muito fiéis ao slogan do La Manita, e depois de muitas formações com argentinos e peruanos para aperfeiçoar ao máximo a base das empanadas, começaram a extrapolar e a ir além do tradicional: todos os pastéis têm a farinha de trigo na base mas à massa dos de peixe e marisco acrescentaram uma percentagem de farinha de algas “para lhe dar um sabor mais característico” e aos pastéis com recheios vegetarianos e vegan, juntaram farinha de quinoa biológica.

Fotografia: Manuel Manso

Há oito empanadas diferentes todas muito bem recheadas: as mais tradicionais são a de lomito, carne de vaca com cebola roxa, tomate e molho de soja e a de ají de galinha, com frango, ají amarillo (uma pimenta peruana), batata cozida, ovo, nozes e azeitonas pretas. Na lista estão ainda a de cebola e queijo, batata doce e queijo de cabra, camarão, cogumelos, carne e queijo e a de polvo e batata doce, feita com wakame e cenoura cozida com água do polvo para lhe dar um sabor mais a mar.

Fotografia: Manuel Manso

A acompanhar tudo isto, como não poderia deixar de ser, estão as chifles de banana-pão, um snack feito com bananas verdes fatiadas muito finas e depois fritas em óleo até ficarem douradas. Pode mergulhá-las também nas maioneses caseiras de ají ou de lima – que casam melhor com as empanadas de marisco, recomenda o responsável – ou o chimichurri.

Fotografia: Manuel Manso

Por fim, as alfajores. Estas pequenas sanduíches de bolacha com recheio de doce de leite aqui também têm recheios de chocolate e de limão (1€ cada). Todos os dias há menus bem económicos, com uma empanada e um acompanhamento (4€), duas empanadas e um acompanhamento (5,50€) ou duas empanadas, um acompanhamento e um alfajor (6€). A partir das 16.00 há happy hour para take-away, com caixas de quatro empanadas (7€) e de seis alfajores (5€).

Tivoli Fórum, Avenida da Liberdade, 180D (Avenida). Restaurante 4A. 91 201 1028. Seg-Sex 11.00-22.00.

+ Três sítios para comer alfajores em Lisboa