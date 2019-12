La Squadra: comida do Norte ao Sul de Itália na Praça da Figueira

O La Squadra é o novo restaurante italiano da Praça da Figueira, no My Story Hotel Figueira. Quer ser uma autêntica viagem à gastronomia italiana, com pratos clássicos e regionais, do Norte a Sul de Itália.

A consultoria está a cargo do chef milanês Augusto Gemelli, a viver em Lisboa desde 1996. Durante o seu percurso em território nacional, Gemelli ficou conhecido pelo restaurante homónimo em São Bento, um projecto de cozinha de autor que fechou portas em 2012. Para o La Squadra, quis algo um pouco diferente. “Achei que fazia falta na restauração lisboeta um restaurante que fosse mais extremista, no sentido de não fazer compromissos na apresentação da cozinha italiana”, explica. É por isso que aqui tudo é pensado ao pormenor, de modo a corresponder à verdadeira experiência gastronómica italiana. “Quase como se alguém estivesse prestes a entrar na embaixada de Itália”, reforça.

Os ingredientes são genuínos e as receitas originais. A estrutura da carta é idêntica aos parâmetros italianos – com entradas, primi e secondi piatti, acompanhamentos à parte, sobremesas e uma carta de pizzas. As massas, a padaria e os molhos são de produção caseira, sendo que o menu acompanha a sazonalidade dos ingredientes.

Manuel Manso

O espaço amplo na Praça da Figueira – onde eram os antigos armazéns da Betesga – tem 85 lugares e longas vitrines que deixam à vista a grande selecção de queijos e charcutaria italianos: há grana padano, parmigiano, burrata, asiago, presunto de Parma ou bresaola. É daqui que saem os petiscos, como as tábuas carosello de queijos italianos com compota caseira, fruta e pão focaccia (10,50€) ou o gran misto de charcutaria italiana, com manteiga de ervas aromáticas e pão crescentina (12,50€).

Para começar o repasto, há opções como a burrata com brócolos, pancetta crocante e raspas de laranja (11,50€) ou o carpaccio de novilho com rúcula, aipo, queijo grana padano e tempero ao balsâmico (12,50€).

Manuel Manso

Nos primi piatti, encontram-se as massas, como o cartoccio de fettuccine, com frutos do mar e molho de tomate preparado no papelote (17,50€), assim como o risotto de cogumelos porcini, queijo grana padano e cebolinho (16,50€). Seguem-se os secondi, nos quais se incluem a espetada de peixe e legumes em crosta de pão pizza e molho de tomate arrabbiata (17,50€), o ossobuco de novilho estufado no forno com risotto de açafrão (19,50€) e a costeleta de vitela à milanesa, com tomate fresco e rúcula (24,50€).

Manuel Manso

Do grande forno de lenha saem as pizzas de fermentação lenta, feitas com farinhas italianas e ao estilo do Norte de Itália, com um cordão mais fino do que as napolitanas. Há algumas clássicas, como a Diavola, com molho de tomate, chouriço picante, mozzarella e pimentos (14,50€) ou as especiais, como a La Squadra, com cogumelos porcini, açafrão, batatas, queijo fontina e pancetta crocante (17,50€). Os calzone também marcam presença no menu, com duas opções: o rústico, com molho de tomate, fiambre, ovo cozido, cogumelos, pimento grelhado e mozzarella (16,50€) ou o vegan, com molho de tomate picante, espinafres, cogumelos e legumes grelhados (15,50€).

Manuel Manso

Para a sobremesa, há, claro, o tiramisù, feito com expresso italiano (6,50€), pudim de chocolate com licor de Amaretto (5,50€), assim como uma selecção de gelados e sorvetes italianos. Acompanhe com um digestivo italiano, como a grappa. Editado por Inês Garcia

Praça da Figueira, 15B (Rossio). Seg-Dom 12.00-23.00.

