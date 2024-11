Largo da Rosa e ruas envolventes vão estar cortadas ao trânsito durante dois dias

Durante o fim-de-semana, entre 30 de Novembro e 1 de Dezembro, das 8.00 às 20.00, "o Largo da Rosa completamente cortado para trânsito rodoviário", prevendo-se ao mesmo tempo "condicionamentos para trânsito pedonal", pode ler-se nos avisos afixados naquela zona da Mouraria.

A par do Largo da Rosa, também as ruas do Regedor, de São Cristóvão e das Farinhas, bem como o Largo de São Cristóvão, estarão condicionadas, "com corte total de vias em alguns períodos".

Os condicionamentos previstos estão relacionados com a carga e descarga de materiais para a obra (já iniciada) no Palácio da Rosa, classificado como Imóvel de Interesse Público em 2014 e que se transformará num hotel de charme. "A sua recente história é uma vergonha de compras e vendas, hotéis e não hotéis, retorno ou não do investimento. Desde 2003 que o seu destino se joga nos amanuenses que despudoradamente negligenciam o que Lisboa tem de excecpional", escrevia a associação Fórum Cidadania Lx há dez anos.

Depois da hasta pública em 2003 e de um primeiro projecto para hotel não ter ido para a frente porque não foram autorizadas obras de ampliação, o edifício, devoluto há 15 anos, passou por outras mãos e é agora propriedade da sociedade Mouraria Palace, constituída em 2018.

