Latitid x Jak: uma colaboração com os pés bem assentes em Portugal

As duas marcas juntaram-se para criar uns ténis unissexo. Simplicidade e produção nacional numa novidade de edição limitada.

É um encontro improvável. De um lado uma marca de biquínis e fatos de banho que tem mantido o território masculino por explorar. Do outro, uma marca de ténis que tem feito do minimalismo a sua principal bandeira. O resultado acaba de chegar a ambas as montras: um par de edição limitada que sintetiza os ideias de simplicidade e qualidade que regem a Latitid e a Jak.

Tudo começou numa selecção criteriosa das peles e nisso Isabel Henriques da Silva e José Maria Reffoios são especialistas. Produzidos em Portugal e feitos a partir de materiais provenientes de Portugal, Itália e França, os novos ténis têm as linhas da Jak como ponto de partida.

A Marta Fonseca, fundadora e directora criativa da marca de swimwear, coube pintar esta tela em branco com as suas cores. O verde e o laranja ganham destaque em detalhes como ilhós e ponteiras, mas também no calcanhar.

Unissexo, o modelo já está à venda nas lojas físicas de ambas as marcas e online. Custam 185€ e os tamanhos vão do 36 ao 48.

