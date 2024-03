É já na Primavera que a Lego abre uma nova loja, situada nos Armazéns do Chiado. É a primeira no centro da cidade, a segunda em Lisboa (a primeira fica no Colombo e abriu em Setembro de 2022) e a terceira abertura em solo nacional – em Outubro de 2023, foi a vez do NorteShopping.

Uma boa notícia para todos os fãs dos famosos tijolos coloridos. A marca promete uma decoração inspirada em elementos portugueses e ainda os conjuntos Lego vendidos em exclusivo nas lojas oficiais, num espaço com quase 100 metros quadrados, no quinto piso do centro comercial.

A marca ainda não anunciou a data de abertura da nova loja. Assinala apenas que será esta Primavera.

