Lena D’água, Carlão e Rui Veloso no Grande Arraial de Benfica

Com o regresso das comemorações dos Santos Populares, depois de dois anos de interregno devido à pandemia, está também de volta o Grande Arraial de Benfica. De 23 a 26 de Junho, o bairro recebe música, sardinhas, bifanas, cervejas e tudo aquilo que um arraial tem a oferecer. Durante os quatro dias de festa sobem ao palco Lena d'Água, Amor Electro, Carlão, Expensive Soul, Ana Bacalhau, Sons do Minho, Tributo Popular, Rui Veloso e Martim Vicente. Como de costume, a entrada é livre.

O Grande Arraial de Benfica, na Alameda Padre Álvaro Proença, arranca na quinta-feira, 23 de Junho, com as actuações de tunas académicas, às 17.00, seguidas dos concertos de Lena d'Água e Amor Electro, às 20.30 e 22.00, respectivamente. No dia seguinte, é a vez do bairro receber Carlão, às 21.00, e Expensive Soul, às 22.30. A partir das 00.30, actua Miguel Bravo. No sábado, 25, a música começa com os Sons do Minho, às 21.00, e continua com Ana Bacalhau, às 22.30. A música popular portuguesa toma conta do arraial a partir das 00.00 com os Tributo Popular. A festa termina no domingo, dia 26, com a subida ao palco de Martim Vicente, às 21.00, e Rui Veloso, às 22.30.

Além da música, o arraial conta ainda com os desfiles das marchas infantis do bairro de Benfica, no dia 24, às 16.00, e com repetição no dia seguinte, às 20.00, e das marchas da Boavista, no dia 25, às 20.30. Para tirar a barriga de misérias, voltam a haver instalações dedicadas aos comes e bebes com cerveja, sardinhas, bifanas, couratos, sandes e outros petiscos.

O cartaz do Grande Arraial de Benfica foi anunciado no passado sábado, dia 7 de Maio, no Arraial mais pequeno do mundo, na Rua Cláudio Nunes, conhecida agora como Rua Verde. Este arraial serviu como pontapé de saída para as restantes festas populares que vão animar o bairro durante todo o mês de Junho. A programação dos arraiais das restantes freguesias de Benfica vai sendo anunciada nas redes sociais da Junta de Freguesia de Benfica.

