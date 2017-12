Lenny Kravitz actua em Lisboa a 1 de Julho

Concerto agendado para a Altice Arena e bilhetes à venda a partir de 15 de Dezembro. Se é fã do músico norte-americano, tome nota.

Com mais uma digressão europeia anunciada, Lisboa não podia ficar de fora da lista de concertos do próximo ano. Assim, a 1 de Julho de 2017, Lenny Kravitz regressa à capital portuguesa. A Altice Arena é o palco da apresentação dos temas do seu próximo ano, que será lançado no ano ao virar da esquina. Veja o vídeo do single de avanço.

Quanto aos bilhetes, custam entre os 35 e os 59 euros e são colocados à venda esta sexta-feira, 15 de Dezembro.

