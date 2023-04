Léo Santana, Carolina Deslandes e T-Rex confirmados para O Sol da Caparica

Durante quatro dias, de 17 a 20 de Agosto, a festa acontece no Parque Urbano da Costa da Caparica, em mais uma edição d'O Sol da Caparica. Esta terça-feira, a organização divulgou os primeiros nomes a subir ao palco este ano.

O festival arranca com a actuação do brasileiro Léo Santana, no palco principal. Segue-se Carolina Deslandes, um dos grandes nomes da música portuguesa na actualidade, assim como Paulo Gonzo, que sobe ao mesmo palco. Ainda no primeiro dia, mas num palco secundário, estão confirmados o grupo português Desconectados, o hip hop de Domingues, a jovem fadista Beatriz Rosário e Fernando Cunha, fundador dos Delfins.

No dia 18 de Agosto, o rapper T-Rex toma conta do palco principal. Ainda no mesmo dia, mas no palco secundário, a angolana Yola Semedo vai trazer ritmo ao festival.

Já no terceiro dia d'O Sol da Caparica, os cantores e compositores portugueses João Pedro Pais e Nininho Vaz Maia actuam no palco principal. Juntam-se as actuações de Badoxa, Jüra e Kappa Jotta, no palco secundário.

A 20 de Agosto, último dia de festival, Matias Damásio regressa ao Sol da Caparica. Segue-se a promessa do funk brasileiro MC Pedrinho e ainda no palco principal a atuação do rapper português Valete.

Durante os quatro dias de festival, esperam-se ainda as atracções no Palco Matrizauto, dedicado à comédia e à dança. Os concertos contam com dois artistas por dia, acompanhados por bailarinos com coreografias desenhadas para cada espetáculo. Neste palco, já está confirmada a presença do artista português Tay e a dupla Damásio Brothers.

Numa vertente solidária, o projecto Encore e Sol da Caparica vão unir esforços para bater um recorde ao reunir a maior banda inclusiva de rock do mundo. A iniciativa vai juntar mais de 1200 músicos, entre eles 450 guitarristas, 250 bateristas, 400 vocalistas e 200 baixistas. Também vai ser leiloada uma guitarra autografada por todos os artistas que vão marcar presença nesta 8.ª edição do festival. O valor angariado reverte para a compra de instrumentos musicais para crianças e comunidades sem condições financeiras para os adquirir.

Av. Afonso de Albuquerque (Almada). 17-20 Ago. 26€ (bilhete diário); 75€ (Passe geral)

