Ler em Todo o Lado da Casa: leituras matinais e um podcast livreiro até final de Abril

A 10.ª edição da iniciativa Ler em Todo Lado celebra-se pela primeira vez em casa – é a Ler em Todo Lado da Casa. Há leituras matinais para toda a família, desafios para os leitores caseiros, podcasts sobre literatura e conversas sobre música.



Fruto de uma parceria entre a rede de Bibliotecas de Lisboa (BLX) e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), o Ler em Todo Lado já correu jardins, escolas, metro, cafés, bares, livrarias, bibliotecas ou varandas. Mas será em casa que este ano, passada uma década de leituras, vai acontecer a iniciativa até 30 de Abril.

Já esta quinta-feira, dia 2, para assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil a rubrica Uma História Por Dia, Não Sabe o Bem Que Lhe Fazia vai ser dedicada a uma obra de Hans Christian Andersen, o mais votado pelo público nas redes sociais. Esse momento de leituras matinais repete-se até ao final do mês, sempre às 11.00, de segunda-feira a sábado.

Um dos destaques da programação do Ler em Todo o Lado da Casa é a Cápsula de Livros, que chega a casa de todos em versão de podcast todos os dias, às 14.00, no Facebook das BLX. Cada cápsula dirigida por profissionais da rede de bibliotecas, escritores e actores leva-o a conhecer autores, personagens, problemas, soluções, tudo através de sugestões de leitura. "Abordamos o livro de uma forma mais empírica destacando aquilo que nos emociona, a partir de um tema, por exemplo, cápsulas para o Alzheimer, para a nostalgia, para o medo do silêncio. Cada dia um tema, um livro", lê-se numa publicação do Facebook.

A par disto, há também a Cápsula de Música, um projecto produzido de mãos dadas com a Fonoteca Municipal de Lisboa, inserida nas instalações da Biblioteca Orlando Ribeiro. Aqui discute-se sobre autores, cantores, livros e especialmente sobre música portuguesa, brasileira e de intervenção.

A 23 de Abril celebra-se o Dia Mundial do Livro e as BLX querem promover a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar hábitos de leitura na população – a programação especial será anunciada em breve.

Além disso, a rede de Bibliotecas desafia ainda todos os que estão em casa a partilharem uma fotografia do cantinho de leitura preferido, seja ele no quarto, na cozinha, no escritório ou no WC. Só tem de enviar mensagem privada para o Facebook das BLX com nome, localidade e local da casa com a hashtag #leremtodoladodacasa.

+ Poemas ao ouvido? A Casa Fernando Pessoa faz leituras por telefone

+ Desafio Time In: um livro por dia não sabe bem o que lhe fazia