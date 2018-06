Leve os miúdos a um piquenique com a marquesa de Alorna nos jardins do Palácio Fronteira

A COOLture Tours não pára de crescer: depois de visitas guiadas a museus com rainhas e cocheiros, chegou a vez de um piquenique com a Marquesa de Alorna nos deslumbrantes jardins do Palácio Fronteira.

O Verão está a chegar e Felisa Perez, a mentora do projecto COOLture Tours, lembrou-se de aproveitar o bom tempo para levar as visitas encenadas para a rua. Em Junho e Julho, os Jardins do Palácio Fronteira juntam-se ao catálogo que já conta com o Museu dos Coches e o Palácio da Ajuda, numa visita para famílias com crianças a partir dos 4 anos que termina com um piquenique.

Desta vez, a guia não é a Rainha D. Maria Pia nem o cocheiro Alcibíades, mas sim a fascinante personagem da história e da literatura portuguesa Marquesa de Alorna, que promete contar muitas histórias e curiosidades sobre o local e ainda fazer companhia aos miúdos durante o piquenique, na mesa onde, desde que o palácio existe, foram servidas refeições a reis e princesas.



A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna deu uma ajuda na recolha bibliográfica para estas sessões, marcadas para os dias 2 e 23 de Junho e 7 de Julho às 10.30 (sábados) e 26 de Junho e 3 e 31 de Julho às 14.30 (terças).

Os bilhetes custam 8€ (mais a entrada nos jardins do Palácio Fronteira - grátis até aos 12; 4€) e a lotação está limitada a 25 participantes por visita. O Piquenique com a Marquesa pode ainda ser agendado durante a semana para grupos escolares ou que queiram uma visita personalizada e original.

Para Setembro, estão prometidas novidades: o piloto Seruya levará famílias a bordo de uma viagem pelo Museu do Ar, com escalas nas máquinas voadoras idealizadas por Leonardo da Vinci ou nos primeiros planadores.

Marcações: 96 332 93 21, felisa.perez@coolturetours.com. www.coolturetours.com

