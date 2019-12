Levi's trouxe o print bar para a Lisboa com nova loja nos Restauradores

Não precisa de muitos minutos até ter nas mãos uma camisolinha personalizada – o serviço de print bar da Levi’s chegou finalmente a Lisboa e veio à boleia da nova loja da marca, na Praça dos Restauradores.

Não muito longe da única loja da marca que havia na Baixa lisboeta, na Rua Ivens, a Levi’s tem agora uma segunda casa na zona – está instalada no novíssimo edifício The Boulevard, entre o Éden e o Hotel Avenida Palace. Tem dois andares com a colecção feminina e masculina da marca, mas é no piso inferior que a magia acontece, que é como quem diz, que a novidade do print bar dá pano para mangas e peças personalizadas.

Este serviço, que até agora era exclusivo da loja Levi’s Norteshopping, chega pela primeira vez a Lisboa e permite criar t-shirts, sweats e hoodies personalizados em minutos. Basta chegar e começar a mexer no ecrã touch para fazer a sua escolha de personalização. Há dois prints fixos: um com a palavra Lisboa estampada no símbolo da Levi’s, cujo padrão de fundo pode ser alterado, e outro com o mesmo símbolo mas onde pode escrever por cima o seu nome.

Inês Félix

A abertura da nova loja é alavancada com a mais recente colaboração com a saga Star Wars. É, aliás, com ela que arranca o serviço de impressão, com prints especiais das personagens dos filmes numa versão natalícia e outros com frases icónicas do filme como “I Am Your Father” ou “Master” – a isto pode adicionar o seu nome e mandar imprimir. A ideia é que sempre que haja uma colaboração especial da Levi’s com outras personagens e sagas, esta vá direitinha para um edição especial do print bar.

Escolhido o nome, padrão e modelo basta esperar uns breves minutos para que a estampagem esteva pronta a levar para casa. Escusado será dizer que estas peças não podem ser trocadas nem devolvidas.

Inês Félix

Além do print bar, a tailor shop da Levi’s sai do Colombo – o único local onde existia este serviço – e muda-se para a nova loja. Todas as peças podem ser submetidas a este serviço: pode escolher fazer uma aplicação em tecido (5€), um emblema (entre os 3,50€ e os 8€), acrescentar um ou outro pin (2,50€) ou, se for mais radical, uns rasgões (entre os 2,50€ e os 10€).

Marta Lee é a artista responsável pela Levi’s Tailor Shop e está lá para atender aos pedidos da clientela de terça a sábado, sendo que uma das suas especialidades é a pintura de peças, sobretudo dos icónicos blusões de ganga da marca (entre os 30€ e os 120€) – leve a ideia que Marta leva as tintas.

Praça dos Restauradores, 10 (Restauradores). Dom-Qui 10.00-20.00, Sex-Sáb 10.00-21.00.

+ Novas lojas que tem mesmo de conhecer em Lisboa