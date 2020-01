Liam Gallagher actua no Rock in Rio Lisboa

Há mais um nome confirmado para o Rock in Rio Lisboa: Liam Gallagher. O ex-vocalista dos Oasis junta-se aos Foo Fighters e The National no dia 21 de Junho.

Depois de abandonar definitivamente os Oasis, em 2009, o irmão Gallagher mais novo fundou os Beady Eye, que duraram cinco anos e gravaram dois álbuns. Entretanto, lançou-se a solo e editou mais um par de discos. Why Me? Why Not., o mais recente álbum em nome próprio, é o motivo da visita ao Rock in Rio Lisboa, no segundo dia do festival.

O disco saiu em Setembro. No entanto, as suas canções são apenas uma parte daquelas que canta ao vivo. Os alinhamentos dos concertos de Liam Gallagher costumam ser dominados pelos êxitos dos Oasis.

O Rock in Rio Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista entre os dias 20, 21, 27 e 28 de Junho. Camila Cabello, The Black Eyed Peas e Post Malone são três dos nomes confirmados para os outros dias. Os bilhetes custam 69€.

