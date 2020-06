Ligação a Sesimbra reactivada, mas o embarque agora é feito em Sete Rios

A Transportes Sul do Tejo reactivou a carreira 207 que liga os concelhos de Lisboa e Sesimbra. Com o encerramento do terminal da Praça de Espanha, é o terminal de Sete Rios que agora recebe a transportadora.

No início de Junho já partiram de Sete Rios carreiras em direcção a Setúbal (754, 755 e 561), Costa da Caparica (153), Almada (152), Trafaria (158), Quinta do Brasileiro (162), Marisol (159) e Quinta do Conde (252).

Agora a Transportes Sul do Tejo (TST) relançou a carreira 207 que passa a ocupar a pista 3 do terminal antes de rumar a Sesimbra, terra que convida a mergulhos no mar, a comer o melhor peixe fresco ou a visitar o Castelo e outros monumentos históricos.

A 207, que também tem paragem em Alcântara, funciona todos os dias a partir das 06.10 em Sesimbra, com última partida marcada para as 20.00, em Sete Rios.

A TST informa ainda que os horários da carreira 203 (Sesimbra - Cacilhas) foram ajustados nos dias úteis e toda a informação está disponível no site oficial da TST.

