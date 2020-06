Quer ver a sua quadra popular a passear no autocarro? A Carris lançou um concurso

Até ao próximo dia 12 de Junho pode submeter uma quadra popular original na plataforma darvoz.pt, um movimento que agrega várias iniciativas, entre elas este desafio lançado pela Carris, que quer levar as melhores quadras aos quatro cantos da cidade.

Só tem de seguir uma regra: a obrigatoriedade de usar as palavras CARRIS ou #darvoz. As quadras poderão ser incluídas numa música criada especialmente no âmbito desta acção e além de serem transportadas pela frota da Carris, serão também partilhadas nas redes sociais. Excepto “quadras com conteúdos considerados não adequados, xenófobos ou insultuosos, ou que não cumpram as regras de inclusão das palavras requeridas”, lê-se na secção de “Perguntas frequentes” da plataforma.

Solte o poeta popular que há em si.

+ A estação de metro dos Olivais está finalmente de cara lavada

+ Férias Grandes - Leia grátis a nova edição da Time In Portugal

Share the story