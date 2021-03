Like a Lord: Rui Unas entra no mundo da restauração com hamburgueria virtual

Like a Lord Burgers by Rui Unas é o primeiro projecto de delivery da Web Kitchen Labs, um laboratório de conceitos de restauração. Está disponível em exclusivo no Uber Eats.

Hambúrgueres de inspiração americana, carregadinhos de queijo, a acompanhar com a cerveja e a acabar com brownies. A premissa do Like a Lord Burgers é esta, bem simples e gulosa. É a primeira marca da Web Kitchen Labs, uma plataforma que desenvolve novos conceitos de restauração em parceria com influencers – e o primeiro desse lado da barricada é o actor e humorista Rui Unas.

O menu da Like a Lord Burgers by Rui Unas, disponível no Uber Eats a partir desta sexta-feira, 26 de Março, foi inteiramente desenvolvido pelo humorista em conjunto com os chefs da Web Kitchen Labs, moldando-o ao seu gosto e imagem, havendo cinco tipos de hambúrgueres diferentes.

DR Maluco Beleza

“Cada um dos Like a Lord Burgers é uma singular e excitante experiência de sabores associada a um momento do meu percurso profissional”, explica Unas numa nota enviada à imprensa. Não é de estranhar, então, o hambúrguer Maluco Beleza, com um hambúrguer prensado, queijo cheddar, maionese de sriracha, cebola roxa, tomate e bacon caramelizado (7,99€), o Cabaret da Coxa, com frango crocante, maionese de sriracha, picles, jalapeños, bacon e tomate (7,99€) ou o Miss Panamá, dedicado à mulher, com um hambúrguer, queijo cheddar, carpaccio de abacaxi caramelizado, cebola roxa, crispy bacon e barbecue de tamarindo (8,49€).

No menu há ainda os acompanhamentos El Macho, umas batatas fritas com bacon crocante, jalapeños, maionese de manjericão, barbecue de tamarindo (4,99€), ou as La Chomba, batatas fritas com paprica fumada, molho de queijo cheddar e cebola crocante (5,99€). Para finalizar, é “pegar ou largar”, um brownie de chocolate com caramelo e candy bacon (3,99€).

DR Brownie Pegar ou Largar

Este é apenas o primeiro lançamento da start-up Web Kitchen Labs, criada por Paulo Silver, Gonçalo Fernandes do Grupo Fullest e Mariana Figueiredo da agência Marypapaya. O objectivo, explicam no site, é “criar negócios de delivery apoiados em tendências de mercado” e “ajudar o sector da restauração e bares, permitindo que entrem neste projecto de delivery chave na mão, o que lhes permitirá ter um rendimento extra sem qualquer custo ou investimento utilizando, apenas, a sua cozinha e seguindo todas as nossas regras e rigorosos processos que garantem que, em qualquer local do país, o resultado é sempre o mesmo.” Garantem ainda que têm um “ plano ambicioso de lançamento de outros novos conceitos ainda em 2021”.

Numa primeira fase, o Like a Lord Burgers está disponível em Lisboa, Odivelas, Estoril e Carcavelos e também no Porto.

