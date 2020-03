Lil Dicky: um peixe fora de água no hip-hop e na televisão

Dave Burd é rapper e humorista e as duas coisas não existem sozinhas. Na sua primeira série, o americano conta a sua história e nós não sabemos dizer o que é real.

A história começa assim: sem que ninguém imaginasse, Dave Burd aspirava tornar-se numa estrela mundial do hip-hop. Ele que nunca tinha cantado grande coisa em público. De repente, em 2013, lançou uma música no YouTube chamada “Ex-Boyfriend” sob o nome de Lil Dicky. O nome artístico que escolheu já dava pistas, mas a canção de lançamento não deixava margem para dúvidas: isto até pode ser música, mas é também humor carregado de referências sexuais.

Para surpresa do norte-americano, até então empregado numa agência publicitária, “Ex-Boyfriend” somou um milhão de visualizações em apenas 24 horas e Lil Dicky era agora olhado como um novo talento do rap. “Foi o melhor dia da minha vida porque mostrou- -me que sou quem eu pensava que seria”, diz Burd ao New York Times a dias da estreia de Dave, série baseada na sua própria vida.

O protagonista é, pois claro, ele mesmo, um neurótico suburbano na faixa dos 20 anos que acredita piamente que não só se vai tornar um rapper como vai dominar todas as tabelas e palcos. Já aos seus amigos, custa-lhes a acreditar que tal seja possível, a começar desde logo pelo nome. Lil Dicky (pilinha pequena)? A sério? Não há nada a fazer, é realmente assim, nunca cresceu. É uma patologia e Dave prefere resolver logo isso, assumindo-o sem vergonha. Então o estilo? Perguntam outros. Tudo se resolve, mas com ajuda, obviamente.

Com o humorista Kevin Hart na produção executiva e escrita a meias com Jeff Schaffer (Seinfeld e Calma, Larry), Dave arranca logo depois de o vídeo de Lil Dicky se tornar viral, acompanhando a sua luta por converter a fama momentânea numa carreira.

HBO. Qui (estreia).

