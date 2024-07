Lime chega a Oeiras com 150 trotinetes e bicicletas eléctricas

Estávamos em 2018 quando a Lime se lançou em Portugal, com trotinetes eléctricas. Agora, a marca de veículos eléctricos partilhados, que entretanto também já disponibiliza bicicletas, expande a sua operação para Oeiras.

Com uma frota inicial de 150 veículos, a marca espera “incentivar as pessoas a deslocarem-se entre Oeiras e Lisboa para irem para o trabalho, para a escola ou para lazer”, como se lê em comunicado. Na mesma nota, destaca-se ainda a tecnologia e robustez da nova trotinete Gen4, que é apresentado como “o modelo mais sustentável até hoje”.

Para utilizar os veículos da Lime, é preciso ter uma conta na aplicação para o telemóvel, localizar um veículo próximo e digitalizar o código QR para o desbloquear. Em Lisboa, não há taxas de desbloqueio, mas o preço por minuto varia entre os 0,25€ e os 0,30€. Já em Oeiras, também sem taxas de desbloqueio, o preço por minuto é fixo nos 0,25€. Há ainda vários passes, com valores entre os 3,99€ e os 23,99€.

Em paralelo, ao longo de 2024, o Município de Oeiras compromete-se a aumentar a rede de ponto.move, de modo a abranger mais espaços do concelho, e a permitir que as operações de mobilidade suave dockless respeitem as normas de ordenamento do espaço público.

+ Casas de banho do Metro de Lisboa vão reabrir, mas ainda não se sabe quando