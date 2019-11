Limpar, plantar, relaxar: um dia ao ar livre para cuidar da floresta de Lisboa

O Dia da Floresta Autóctone celebra-se já este sábado, 23 de Novembro, no Jardim dos Montes Claros. A Câmara Municipal de Lisboa propõe uma acção de voluntariado que termina de pernas para o ar numa aula de yoga ao ar livre. A entrada é livre e para todas as idades.

Está pronto para respirar ar puro este fim-de-semana? Junte a família e rume até ao Centro de Interpretação de Monsanto. É aí o ponto de encontro, onde a partir das 09.15 se começará a plantar uma árvore na zona envolvente. É apenas uma plantação simbólica, antes da saída de autocarro para o Jardim dos Montes Claros, para uma acção de limpeza e uma aula de yoga.

A proposta é da Câmara Municipal de Lisboa, mas conta com o apoio da Confederação Portuguesa de Yoga, que tem vindo a promover a protecção e preservação do planeta através da participação em acções-chave, de combate aos incêndios e ao plástico. Agora associa-se a esta actividade da autarquia, focada na remoção de espécies invasoras, ramagens e lenhas secas no Jardim dos Montes Claros.

Depois de “Cuidar da Floresta”, segue-se uma aula de Yoga Sámkhya, pelas 12.00, cuja prática regular promete combater o stress, proporcionar um sono de maior qualidade e fortalecer o sistema imunitário. Mas o melhor de andar de pernas para o ar ao livre vai ser poder respirar ar puro. Para inscrições e mais informações, contacte a Confederação Portuguesa de Yoga (217 802 810).

Se tem um terreno, poderá também aproveitar o fim-de-semana para plantar uma árvore, mas de uma espécie autóctone, adaptada às condições climáticas e ao solo, como um sobreiro, uma azinheira ou um carvalho (por exemplo, um Quercus faginea, Quercus robur ou Quercus pyrenaica).

Jardim dos Montes Claros (Ajuda). Sáb 09.00-13.00. Grátis.

