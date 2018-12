Limpeza de Natal ecológica vai invadir baixa lisboeta

O Natal é tempo de amor, gratidão, e partilha, mas também de troca de prendas, embrulhos e muito lixo. Na quadra que se avizinha, presenteie Lisboa (e o planeta), e dedique um pouco do seu sábado a limpar a zona dos Armazéns do Chiado.

Com início marcado para as 16.00, de sábado, dia 22, no Largo Luís de Camões, o Merry Cleantmas quer sensibilizá-lo para a necessidade de consumo consciente e para o flagelo da poluição e do desperdício, tão característicos desta época.

O evento solidário não requer inscrição prévia. Só tem de aparecer e levar consigo roupa confortável, luvas reutilizáveis e boa disposição.

A Câmara Municipal de Lisboa disponibilizará os sacos de lixo e os contentores para reciclagem, como forma de garantir que todo o desperdício é recolhido devidamente e não volta para a rua.

Esta iniciativa é uma parceria do Movimento #sempalhinhas, do projecto Lisboa Limpa e do grupo de acção social Litter Hero Lisboa, fundados com a missão de travar o impacto da poluição e incentivar a participação cívica da população dentro dos seus bairros e comunidades.

"Em 2050 haverá mais lixo de plástico do que peixes nos oceanos e todos podemos fazer a diferença, com as nossas escolhas. Nomeadamente aderindo a estes eventos, apoiando estas organizações, evitando o uso de materiais desnecessários como o plástico descartável e optando por alternativas reutilizáveis (copos, palhinhas, talheres, etc)", diz-nos Inês Souto Gonçalves, fundadora do Movimento #sempalhinhas.

No fim, ainda fica o convite para se juntar a este grupo e beber um copo em jeito de celebração. Num copo reutilizável, como é claro.

Praça Luís de Camões, Lisboa. Sáb-16.00-18.00

