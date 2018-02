Linda Martini lançam segunda data no Lux

O concerto de apresentação do quinto e homónimo disco da banda, marcado para dia 15 de Fevereiro, esgotou. Mas há uma nova data, no dia seguinte.

Já quando editaram Sirumba, em 2016, deram um concerto no Lux para uma sala repleta de gente. Agora, com Linda Martini, a procura foi tanta que a turma de André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes decidiu dar mais uma oportunidade aos fãs.

A premissa do disco é descobrir, descortinar quem é, afinal, a Linda Martini, rapariga italiana a quem roubaram, educadamente, o nome no início do novo milénio. Do disco conhecem-se já duas canções – “Gravidade” e “Boca de Sal” – naquilo que parece um regresso às sonoridades mais intensas da banda.

Os bilhetes custam 12€ e incluem o disco. A abertura das portas dá-se às 22.00 e o concerto está marcado para as 23.00.

