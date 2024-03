Linha circular do metro já conta com túnel entre Santos e Rato

As estações do Rato, Estrela e Santos estão unidas por um túnel desde esta manhã, de 13 de Março, depois da demolição da estrutura que as separava. A Metropolitano de Lisboa (ML) esclarece que, além deste avanço no sentido da conclusão do prolongamento das linhas verde e amarela naquilo que será a futura Linha Circular, "os trabalhos da futura estação Santos decorrem a bom ritmo". "A escavação da nave central da estação, que fica localizada no espaço do Quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros, encontra-se na recta final de concretização", pormenoriza a empresa.

Os acessos à nova estação de Santos vão fazer-se a partir da Travessa do Pasteleiro e da Avenida D. Carlos I (no gaveto com o Largo da Esperança), sendo que "existirá também um acesso ao Bairro da Madragoa por elevador". Já quanto à estação da Estrela, cujas escavações começaram há um ano, "os trabalhos de construção prosseguem dentro dos prazos previstos", garante a ML, localizando-se o acesso ao metro no antigo edifício da Farmácia do Hospital Militar da Estrela. Além das obras em curso, prevêem-se mudanças na paisagem lisboeta como a ampliação da estação do Campo Grande e a construção de dois viadutos na zona.

Metropolitano de Lisboa Linha circular

Recorde-se que a previsão de conclusão das obras da linha circular é para o primeiro semestre de 2025, permitindo, a partir daí, a viagem contínua entre o Rato e o Cais do Sodré e facilitando a ligação intermodal aos transportes fluviais e às linhas ferroviárias de Cascais, Sintra, Azambuja e Setúbal.

