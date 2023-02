Linha de Cascais entra em obras e horários sofrem alterações

Arranca esta semana a primeira fase das obras na a linha de comboio que liga o Cais do Sodré a Cascais. Para já, são duas as alterações no horário. A partir desta segunda-feira, e até 17 de Março, o último comboio com saída do Cais do Sodré parte nove minutos mais cedo – sai agora à 01h21, e o último comboio com saída de Cascais parte oito minutos mais tarde – sai à 01h08.

O objetivo final da intervenção, como noticia a Rádio Renascença esta segunda-feira, é a renovação da infraestrutura, o que incluirá os sistemas de sinalização e de alimentação da ferrovia. A mesma permitirá ainda futuras ligação à restante rede ferroviária nacional.

A obra representa um investimento de 77 milhões de euros e deverá prolongar-se por dois ou três anos.

