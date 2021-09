Liquid Lounge Bar serve cocktails no mar com recurso a drones

O novo bar do Estoril abre portas sobre a falésia, com uma vista privilegiada e um serviço único: entrega bebidas, através de drone, aos barcos fundeados ao largo.

O Liquid Lounge Bar, que ocupa o espaço onde outrora funcionou o Choupana Gordinni Terrace, em São João do Estoril, não só beneficia da localização privilegiada, sobre a falésia, entre o mar e a Avenida Marginal, como tira partido dela. Em parceria com a HP Drones, o mais recente projecto de Kiko Pericoli, fundador do grupo Liquid Consulting, oferece serviço de bebidas aos barcos fundeados ao largo, que não precisam de atracar para provarem os cocktails de autor.

Elaborado a partir de tequila, algas e kumquat, o premiado “Tales of Thailand” (9€), que venceu a 1.ª competição da Cocktail Week, é uma das bebidas das quais é possível desfrutar também em terra, no terraço do Liquid Lounge Bar, que convida a ver o pôr-do-sol em finais de tarde bem regados. Com sugestões para todos os palatos, a carta encontra-se dividida em várias categorias e inclui desde criações novas até opções vegan.

Já o serviço de entrega de bebidas por drone, num modelo profissional da DJI, o Matrice 600PRO, funciona apenas num raio de quatro quilómetros, com um gancho que transporta as bebidas dentro de um saco de pano e as entrega nos barcos, enquanto paira entre os cinco e os oito metros de altura. Para usufruir do serviço, que tem preços a partir dos 90€ para uma garrafa de cocktail e dos 120€ para uma de champanhe, basta telefonar para o bar, fazer o pedido e pagar por MBWay.

Para acompanhar os cocktails, o espaço assume ainda um conceito bistrô, com produtos cuidadosamente seleccionados, que vêm directamente de Itália, como a focaccia, a burrata trufada e o tagliere italiano (tábua mista de enchidos e queijos), que inclui presunto de Parma, salame Napolitano, mortadela de Bolonha, coppa (enchido feito com a carne do cachaço de porco) e queijos Parmigiano, Pecorino Romano e Toscano.

A partir de Outubro, das 18.00 às 21.00, deverá surgir outra novidade, para honrar a nacionalidade italiana de Kiko: o verdadeiro aperitivo italiano estará disponível aos domingos, servido como nos bares e restaurantes de Itália, onde são oferecidos pequenos pratos com as bebidas pedidas. Se preferir, há uma breve selecção de comida caseira de fusão vietnamita e saudável, em versão finger food, como o spring roll e a tempura de camarão, por exemplo.

Liquid Lounge Bar. Avenida Marginal, 5579 (São João do Estoril). Seg e Qua-Dom 18.00-02.00. 914 097 418.

