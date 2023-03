Lisboa Arte Bienal nasce no Chiado a 4 de Março

A primeira edição da Lisboa Arte Bienal reúne 15 artistas contemporâneos de vários locais do mundo, do Reino Unido ao Japão.

A britânica Angie Hickson utiliza pranchas de surf como suporte a pinturas inspiradas no Oceano Atlântico e mais especificamente na costa portuguesa. A japonesa Motoko Hasegawa traz-nos uma peça que funde instalação com azulejo. A portuguesa Natália Gromicho, com uma obra de pintura que já percorreu quatro continentes, estará em destaque. São apenas três dos 15 nomes contemporâneos com peças em exposição na nova Lisboa Arte Bienal, que inaugura no próximo dia 4 de Março, às 17.00, no Atelier Natália Gromicho.

“A LAB está a ser cuidadosamente preparada há cinco anos. Tenho vindo a trabalhar com vários artistas do mundo e, para esta primeira edição, quisemos apresentar os que achamos mais interventivos”, diz o curador Gonzalo Madeira, que destaca ainda nomes como o do escultor cubano Hans Varela, a fotógrafa Metka Vergnion, a actriz e artista Wedad Alnasser e “quatro dos melhores artistas” do Irão, Miran Mobasheri (responsável pela capa do catálogo), Mohamadhadi Fadavi, Parvaneh Razaghi e Safoora Esmailnejad.

Desde pintura a escultura, passando por desenho, fotografia e instalação, a mostra colectiva de arte contemporânea está patente até 17 de Março, com entrada livre de terça-feira a sábado, entre as 11.00 e as 18.00.

Atelier Natália Gromicho (Chiado). 4-17 Mar, Ter-Sáb 11.00-18.00. Entrada livre

