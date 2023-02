Cascais inaugura exposição dedicada às alterações climáticas e à sustentabilidade

As dez obras finalistas do prémio A Arte Chegou ao Colombo estão em exposição no Centro Cultural de Cascais até 26 de Março.

As dez obras finalistas do prémio A Arte Chegou ao Colombo podem ser vistas no Centro Cultural de Cascais, até 26 de Março. O artista vencedor vai ser revelado um dia depois e receberá um prémio de 10 mil euros.

Este ano, o tema é a emergência climática e a importância da sustentabilidade. As obras escolhidas, da autoria de artistas emergentes, aludem à temática, recorrendo a diferentes expressões artísticas, da escultura à fotografia. A criatividade, originalidade e técnica foram os critérios que pautaram a selecção. Esta esteve a cargo de um júri constituído por representantes da Fundação Arpad-Szenes Vieira da Silva, da Fundação D. Luís I, do Museu Coleção Berardo (actual Museu de Arte Contemporânea/Centro Cultural de Belém), do Museu Nacional de Arte Antiga e do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.

DR

Pedro Serafim, Fábio Colaço, Catarina Gentil, Joana Pitta e Tito Chambino, convenceram os jurados com as suas esculturas. Já Ana Ferreira e Luísa Amaral distinguiram-se no desenho. Duarte Perry, Nicoleta Sandulescu e Margarida Alves demonstraram talento na videoarte, na fotografia e na instalação, respectivamente.

O apuramento do vencedor é agora também responsabilidade do público, através de uma votação online que decorre até 20 de Março. Esta terá um peso de 40% na decisão final.

Avenida Rei Humberto II de Itália, 16 (Cascais). Ter-Dom 10.00-18.00. Até 26 Mar. 5€

