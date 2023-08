Lisboa celebra Dia da Independência da Ucrânia com festa na Alameda

O Festival Connect vai cruzar as culturas portuguesa e ucraniana no sábado, 26, na Alameda Dom Afonso Henriques.

Estávamos em 1991 quando, a 24 de Agosto, a Ucrânia se estabeleceu como um Estado Independente. Este ano, para assinalar a efeméride, a Câmara Municipal de Lisboa juntou-se à Help UAPT para promover a segunda edição do Festival Connect, que cruza as culturas portuguesa e ucraniana. O evento realiza-se no sábado, 26 de Agosto, a partir das 11.00, na Alameda Dom Afonso Henriques, junto à Fonte Monumental.

Além de uma mostra de artesanato e da apresentação de alguns pratos típicos da culinária ucraniana, a programação, que se estende até às 23.00, inclui animação musical, com concertos de nomes como Guilherme Arantes e Mico da Câmara Pereira, e até a presença do Kvartal 95, um grupo de stand-up comedy fundado pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, juntamente com Serhiy Shefir e Boris Shefir. A entrada é livre.

Em Oeiras, também há festival

Já em Oeiras, o Dia da Independência da Ucrânia está a ser comemorado desde dia 24 e a festa faz-se até 28, no Estádio Municipal Mário Wilson. Organizado também pela Help UAPT, em parceria com o Município de Oeiras e a Fundação Marquês de Pombal, o Festival Connect for Ukraine tem ainda previstos concertos de artistas como Oleksandr Ponomarov, HMB, Áurea, Martinho da Vila, Pete da Zouk e até a banda ucraniana Dzidzio. O bilhete diário, à venda na BOL e nos locais habituais, custa 20€. Mas, atenção, os ucranianos com estatuto de refugiados têm direito a entrada livre.

