Festas de Santa Clara arrancam este fim-de-semana com Ana Malhoa

Não é porque Agosto está a chegar ao fim que a festa abranda. Enquanto em Carnide começa mais uma edição da Feira da Luz, em Santa Clara arrancam as festas da freguesia, com dois palcos. Os acordes de música popular portuguesa são os primeiros a soar, já esta sexta-feira, 25, com um concerto do grupo Sons do Minho, às 21.30, no Campo das Amoreiras, Charneca.

Mas é no sábado que "la makina de fiesta" começa verdadeiramente a trabalhar. Marcado para a mesma hora, o concerto de Ana Malhoa promete incendiar o Campo das Amoreiras.

No fim-de-semana seguinte, há mais música em dose dupla, mas já no Jardim de Santa Clara, na Ameixoeira. Na sexta-feira, 1, sobe ao palco a cantora Áurea. Um dia depois, a encerrar as festividades, actua Gisela João, também às 21.30.

Campo das Amoreiras (Charneca) e Jardim de Santa Clara (Ameixoeira). 25-26 Ago, 1-2 Set 21.30. Entrada livre.

