Feira da Luz começa este sábado: Piruka, Mimicat, Luís Represas e José Malhoa são as estrelas

Arranca já no próximo sábado (26 de Agosto) mais uma edição da Feira da Luz. Durante quase um mês, o Largo da Luz, em Carnide, enche-se de atracções, com especial destaque para o palco, onde os concertos dos fins-de-semana costumam atrair multidões. Toda a programação é gratuita.

Piruka foi o nome escolhido para abrir as hostilidades. O rapper português sobre ao palco este sábado, pelas 21.30. Mas até dia 24 de Setembro, muitos outros nomes da música nacional vão passar por Carnide. Entre os cabeças de cartaz está Mimicat, que representou Portugal na última edição da Eurovisão. Actua na noite de 9 de Setembro.

No dia 22 de Setembro, também às 21.30, sobe ao palco Syro. No dia seguinte é a vez de Luís Represas apresentar-se em concerto na Feira da Luz. Domingo, 24 de Setembro, a feira chega ao fim, mas não sem antes dançar ao som dos êxitos populares de José Malhoa, a quem caberá encerrar mais uma edição. Pelo meio, há bandas, grupos e intérpretes que ajudam a animar a festa.

Mas nem só de música vive a Feira da Luz. Conte com as habituais bancas – dos utensílios de cozinha às plantas, passando pelos tapetes e pelas roupas e acessórios, com atracções para os mais pequenos e, claro, com as barraquinhas de comida que tanto ajudam a completar o programa, seja para jantar ou para fechar a noite com uma fartura quentinha.

Largo da Luz (Carnide). 26 Ago-23 Set 11.00-00.00. Entrada livre

