A regata dos grandes veleiros está de volta à Doca de Alcântara

Lisboa volta a acolher The Tall Ships Races entre os dias 31 de Agosto e 3 de Setembro. O programa inclui um desfile naval no Rio Tejo.

A primeira edição de The Tall Ships Races em Lisboa remonta a 1956. A ideia era manter vivas as tradições dos grandes navios de vela, uma vez que a chegada do motor de propulsão a vapor tinha levado ao seu desaparecimento. O sucesso foi imediato e a iniciativa tem-se mantido até aos dias de hoje, para promover o treino de vela e mar junto dos jovens de todo o mundo. Mas a última edição na capital portuguesa realizou-se em 2016: já se passaram sete anos. Se nunca viveu a experiência, agora é a oportunidade perfeita para o fazer. A entrada é livre e o programa, que se estende de 31 de Agosto até 3 de Setembro, inclui animação na Doca de Alcântara e um desfile naval no Rio Tejo.

“As Tall Ships Races Magellan Elcano Series celebram a primeira circum-navegação do mundo, realizada por Fernando Magalhães e Sebastián Elcano há mais de 500 anos”, lê-se em nota sobre o evento, que este ano teve início a 15 de Agosto, em Falmouth, no Reino Unido, e inclui passagens por La Coruña (24 a 27 de Agosto), Lisboa (31 de Agosto a 3 de Setembro) e Cádiz (7 a 10 de Setembro). Além do percurso, o programa convida as famílias a aproveitar várias propostas desportivas e culturais, que será possível viver em cada porto durante os dias em que os barcos estiverem atracados. Se preferir, também poderá participar de outra forma: como voluntário. Para isso, basta inscrever-se online.

Entre os navios que poderá ver, de países como Espanha, Uruguai, Reino Unido, México, Polónia, Dinamarca e Itália, encontram-se dois portugueses. Incorporado na Marinha Portuguesa em 1962, mas construído em 1937 como o terceiro de uma série de quatro navios para a marinha alemã, o Sagres tem 89 metros de comprimento, 46 metros de altura e 188 pessoas na tripulação. Já o Vera Cruz, uma réplica exacta das caravelas portuguesas, tem 24 metros de comprimento e uma tripulação de 21 pessoas. O navio mais alto (45 metros) é o mexicano Cuauhtemoc e o mais comprido (102 metros) é o polaco Dar Mlodziezy, ambos de 1982. Mas e, porventura, dá para embarcar? Dá, mas paga-se e precisa de ter mais de 15 anos. As inscrições já estão abertas, online, no site da Tall Ships Race.

The Tall Ships Races em Lisboa são uma co-organização da Aporvela, da Câmara Municipal, da Administração do Porto de Lisboa e do Lisbon Cruise Port, contando também, desde 2016, com o apoio do Terminal de Cruzeiros.

Doca de Alcântara. 31 Ago-3 Set, vários horários. Entrada livre

