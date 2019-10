Lisboa celebra o Dia de Sair do Armário com sessão especial de “Variações”

Variações, o filme de João Maia, terá uma sessão especial esta sexta-feira, 11 de Outubro, nos cinemas UCI El Corte Inglès, em Lisboa. O evento, que inclui uma conversa com a presença do realizador, pretende reflectir sobre a importância de “sair do armário” para a comunidade LGBTI.

António Variações fez história graças a uma discografia capaz de continuar a influenciar a música portuguesa nas décadas posteriores à sua morte, mas também por assumir a diferença em Portugal, numa época em que a discriminação e o isolamento das pessoas LGBTI eram a norma. No Dia de Sair do Armário, 11 de Outubro, Variações, sobre a vida do barbeiro que perseguiu, no final dos anos 70, o sonho de se tornar cantor e compositor, será exibido numa sessão especial, pelas 21.15, nos cinemas UCI do El Corte Inglès, em Lisboa.

“O filme foca o processo de transformação na persona de António Variações, artista excêntrico e popular cuja carreira fulgurante foi interrompida pela sua morte em 1984”, pode ler-se em comunicado de imprensa. “Variações é uma homenagem a todos os que ainda hoje perseguem os seus sonhos aspirando transformar as suas vidas.”

Esta sessão especial será precedida de uma conversa, que contará com o realizador João Maia, o produtor Fernando Vendrell, a produtora David & Golias e Nuno Pinto, presidente da Associação ILGA, dedicada à defesa dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo em Portugal.

O Dia de Sair do Armário (The National Coming Out Day, no original) foi fundado em 1988, nos Estados Unidos, pela activista e líder política lésbica Jean O’Leary e pelo psicólogo Robert Eichberg, que morreu em 1995 por complicações causadas por HIV. O dia 11 de Outubro foi escolhido por ter sido a data em que decorreu, no ano anterior, a segunda Marcha de Washington pelos direitos LGBTI.

Cinemas UCI El Corte Inglès. Sex 21.15.

+ 11 filmes gays essenciais