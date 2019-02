Lisboa celebra os 90 anos de Tintim

Tintim celebra este ano o seu 90.º aniversário. Esta sexta-feira, a partir das 16.30, a The Tintin Shop, a única loja oficial em Lisboa, organiza na Universidade Lusíada um dia dedicado à personagem criada por Hergé.

As Aventuras de Tintim, de Georges Prosper Remi, mais conhecido por Hergé, começaram no suplemento infantil do jornal belga Le Vingtiéme Siécle, a 10 de Janeiro de 1929. Apesar de a história ter ficado incompleta, a ser interrompida no momento em que o herói da série está aparentemente prestes a ser assassinado para ser transformado numa estátua de acrílico, o jovem repórter e viajante continua a ser acarinhado pelos apaixonados por banda desenhada, 90 anos depois do primeiro número.

Entre 1929 e 1976, Hergé escreveu mais de vinte álbuns, traduzidos e publicados em dezenas de países. A primeira história, Tintim no País dos Sovietes, era a preto e branco e o estilo, mais tarde designado “linha clara”, foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Esta sexta-feira, poderá celebrar o 90.º aniversário de Tintim com outros “tintinófilos”, na Universidade Lusíada. A partir das 16.30, será inaugurada uma exposição, seguida da projecção do filme Na Sombra de Tintim.

Ao final da tarde, por volta das 18.00, poderá ouvir a Ária das Jóias, uma composição de Charles François Gounod e a música preferida de Bianca Castafiore, diva da ópera criada por Hergé. Debaixo dos holofotes estarão os Operawave, com a soprano Cristina Ribeiro, acompanhada ao piano por Manuela Fonseca. Seguir-se-à, às 18.20, uma sessão de apresentação.

Às 18.30, esteja atento à conferência que põe em perspectiva o universo desta BD, por Dominique Maricq, autor das Éditions Moulinsart. Às 19.30, há pausa para café e para bolo de aniversário.

O dia fecha com a projecção, às 19.15, do filme No Encalço de Tintim, comentado por Guilherme d'Oliveira Martins, grande coleccionador de banda desenhada; e com uma conferência, às 20.00, por Nino Paredes, presidente da Mil Rayos!, associação tintinófila espanhola.

